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06 сентября 2020 года 17:59
Путин: трафик российских телекоммуникационных компаний из-за пандемии увеличился на 80%, и они с этим справились
Российские телекоммуникационные компании великолепно справились с возросшим трафиком в период пандемии коронавируса, но принципиально инфекция в развитии технологий в РФ ничего не изменила, считает президент РФ Владимир Путин. "Мы оказались и здесь достаточно подготовленными, у... читать дальше
.06 сентября 2020 года 17:31
В России готовят новый проект по производству легких грузовых самолетов Greenwing. S7 Group Владислава Филева ищет якорного заказчика на первые 50 легких грузовых самолетов Greenwing, говорится в презентации компании, с которой ознакомились "Известия". Из материалов следует, что... читать дальше
.06 сентября 2020 года 16:18
Нынешнее британское правительство в отличие от его предшественников займет твердую позицию на переговорах с Брюсселем о будущих отношениях Великобритании с ЕС после Brexit, заявил изданию The Daily Mail главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост. "Мы вступили в... читать дальше
.06 сентября 2020 года 15:30
Средняя стоимость вторичной недвижимости в крупнейших российских городах составляет 80 тыс. руб. за кв. м.
Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках на начало сентября составила 79,7 тыс. руб. за кв. м., увеличившись за минувший месяц на 1,5%. Такие данные приводят в ЦИАН. Аналитики обращают внимание на то, что впервые с начала года рост был... читать дальше
.06 сентября 2020 года 14:29
Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей. Одна из 125... читать дальше
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Мишустин подписал постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в Арктической зоне
Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы, мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье... читать дальше
.06 сентября 2020 года 12:54
Ещё девять регионов получат средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом отходов, им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин,... читать дальше
.06 сентября 2020 года 11:50
Президент России Владимир Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля. "Нефтегазовый комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики, играет важную роль в укреплении... читать дальше
.06 сентября 2020 года 11:05
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5,2 тыс. случаев, за сутки умер 61 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 195... читать дальше
.06 сентября 2020 года 10:21
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск воскресенья достигло 26 млн 873 тыс. 146 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 879 тыс. 307,... читать дальше
.06 сентября 2020 года 09:48
Крупнейшие банки сообщили о рисках мошенничества во внесудебном банкротстве после упрощения этой процедуры для граждан. С сентября граждане могут объявить себя несостоятельными в упрощенном режиме: при задолженности от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Раньше стать банкротом можно... читать дальше
.06 сентября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 75,1823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,57 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По...
.05 сентября 2020 года 17:29
Около 1,3 тыс. новых вагонов поступят в московское метро за три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня уже 60% всего состава Москвы - это новые поезда разных типов, разных поколений. Сегодня мы принимаем новый поезд "Москва-2020", который по своим параметрам во... читать дальше
.05 сентября 2020 года 16:24
Экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, не остановили программы развития столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Меня спрашивают: насколько эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались... читать дальше
.05 сентября 2020 года 15:04
Российское государство просубсидирует строительство сети современных газовых заправок на ключевых автомагистралях, сообщает сайт кабинета министров. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в... читать дальше
.05 сентября 2020 года 14:18
Безработица в Канаде в августе 2020 года снизилась до 10,2% с 10,9 в июле, свидетельствуют официальные статданные. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. Несмотря на снижение, уровень безработицы по-прежнему остается намного выше, чем в феврале, когда он составлял... читать дальше
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