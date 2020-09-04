Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 сентября

4 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 5 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4683,5 (-9,3) руб./грамм; на серебро - 64,82 (-0,45) руб./грамм; на платину - 2187,53 (-27,73) руб./грамм; на палладий - 5518,39 (-47,66) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,37 пункта (0,354%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2921,55 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45698,570 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,756 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 679 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2341 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9559 руб. Минимальный курс евро составил 88,755 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,755 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 432 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9747 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9531 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,9531 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил пятницу в красной зоне. Европейские фондовые индикаторы в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой. Но довольно быстро сумели отыграть первоначальные потери и начать расти. Вечером индикаторы... Европейские фондовые индикаторы в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой. Но довольно быстро сумели отыграть первоначальные потери и начать расти. Вечером индикаторы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте НК "Русснефть" до "C" с "CCC+". "Как сообщила "Русснефть" в отчетности за 1-е полугодие 2020 года, компания не произвела выплаты для погашения основной... "Как сообщила "Русснефть" в отчетности за 1-е полугодие 2020 года, компания не произвела выплаты для погашения основной... читать дальше

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ООО "СФО МОС МСП 1" приняло решение 28 сентября досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" номинальным объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 20-го купонного периода и пройдет по остаточной... Погашение состоится в дату окончания 20-го купонного периода и пройдет по остаточной... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, подраставшие в начале недели, 2 сентября развернулись вниз и завершили неделю небольшим снижением на фоне возросших санкционных рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистый убыток ПАО "Мостотрест" по МСФО составил 1,8 млрд рублей против прибыли в 2,6 млрд рублей годом ранее на фоне снижения объемов строительства и реорганизации, сообщила компания. Выручка сократилась на 7% - до 53,1 млрд... Выручка сократилась на 7% - до 53,1 млрд... читать дальше

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К вечеру нефтяные цены перешли к заметному снижению в ходе торгов на фоне укрепления доллара США после публикации данных о безработице в стране, пишет Trading Economics. При этом недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня. При этом недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Премии российских страховых компаний во 2-м квартале снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 13,3% - до 312,8 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" ЦБ РФ. Выплаты уменьшились на 6,3% - до 137,2 млрд рублей, за счет... читать дальше

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Цена на нефть в 2021 году, скорее всего, будет на уровне $50-55 за баррель, считает министр энергетики РФ Александр Новак. При этом он не исключил, что цена может достичь $65 за баррель. "Я вполне допускаю, что средняя цена по году может быть на этом уровне, но при этом... При этом он не исключил, что цена может достичь $65 за баррель. "Я вполне допускаю, что средняя цена по году может быть на этом уровне, но при этом... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1196 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,9025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 74,9025 руб.,... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Инвестиционная генерирующая компания" (Екатеринбург) серии 001P объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен... Программе присвоен... читать дальше

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Stada в ближайшие 3 года планирует инвестировать 13 млн евро в увеличение мощности своих фармпредприятий в России, сообщила пресс-служба компании. "Stada видит большой потенциал в российском производстве и стремится максимально его использовать. Компания имеет один из... "Stada видит большой потенциал в российском производстве и стремится максимально его использовать. Компания имеет один из... читать дальше

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