ЦБ РФ установил курс евро с 29 августа в размере 88,7448 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 88,7448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,12 коп.

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Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на развитие трубопроводной системы Ваделыпского и Западно-Салымского месторождений компании "Салым Петролеум Девелопмент", говорится в... читать дальше

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В понедельник, 31 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50224,70 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1257,26 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Правительство РФ подготовит второй пакет законодательных мер поддержки IT-индустрии, защищающих интересы российских производителей и упрощающих работу, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках IV заседания Координационного совета по развитию цифровой... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6081 руб. Минимальный курс евро составил 88,35 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 88,35 руб., максимальный -... читать дальше

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Интерес российских розничных инвесторов к более рисковым активам во втором квартале 2020 года вырос на фоне повышенной волатильности на рынках и снижения ставок по вкладам, говорится в сообщении Банка России. Физические лица в надежде на получение быстрого дохода стали... Физические лица в надежде на получение быстрого дохода стали... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4693,4 (+3,69) руб./грамм; на серебро - 65,63 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2231,7 (-25,11) руб./грамм; на палладий - 5231,29 (-51,53) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности автодилера "Рольф" на уровне "ruA-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. По ожиданиям агентства, снижение продаж компании в 2020 году в абсолютном выражении... По ожиданиям агентства, снижение продаж компании в 2020 году в абсолютном выражении... читать дальше

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ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны... Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны... читать дальше

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Россия с начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 по 16 августа 2020 года) увеличила экспорт подсолнечного масла на 33,3% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый сезон, до 3 млн 392,9 тыс. тонн, сообщается в обзоре "Центра агроаналитики", подведомственного... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,66 пункта (0,553%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2995,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3015,7 (+0,12%) пункта,... читать дальше

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Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, принадлежащий Daimler AG, взял на себя обязательство достичь к 2040 году углеродной нейтральности своей деятельности. Компания присоединилась к инициативе Climate Pledge, провозглашенной Amazon.com Inc. в прошлом году.... Компания присоединилась к инициативе Climate Pledge, провозглашенной Amazon.com Inc. в прошлом году.... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня "ruBBB+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Повышение рейтинга, по... Повышение рейтинга, по... читать дальше

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ЦБ РФ направил некредитным финансовым организациям письмо, где сообщил свое мнение о недопустимости взимания с граждан комиссий за перечисление на их счет потребительного займа, говорится в пресс-релизе Банка России. Письмо было направлено микрофинансовым организациям... Письмо было направлено микрофинансовым организациям... читать дальше

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Российские банки в июле увеличили выдачу ипотечных кредитов на 31% - до 362,0 млрд рублей по сравнению с 276,1 млрд рублей в июне текущего года, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Июльский показатель выдачи стал рекордным, ранее исторические максимумы обновлялись в... Июльский показатель выдачи стал рекордным, ранее исторические максимумы обновлялись в... читать дальше

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Первыми заявки на статус резидента арктической зоны подали компании Архангельской и Мурманской областей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента арктической зоны России начался 28 августа - со... Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента арктической зоны России начался 28 августа - со... читать дальше

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