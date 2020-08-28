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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 29 августа в размере 88,7448 руб.
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28 августа 2020 года 13:42
ЦБ РФ установил курс евро с 29 августа в размере 88,7448 руб.
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28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 88,7448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,12 коп. Это автоматическое сообщение.
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28 августа 2020 года 15:32
Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на развитие трубопроводной системы Ваделыпского и Западно-Салымского месторождений компании "Салым Петролеум Девелопмент", говорится в... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 31 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50224,70 млн руб.
В понедельник, 31 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50224,70 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1257,26 млн руб.
В понедельник, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1257,26 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:24
Вице-премьер Чернышенко анонсировал подготовку 2-го пакета законодательных мер поддержки IT-индустрии
Правительство РФ подготовит второй пакет законодательных мер поддержки IT-индустрии, защищающих интересы российских производителей и упрощающих работу, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках IV заседания Координационного совета по развитию цифровой... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6081 руб. Минимальный курс евро составил 88,35 руб., максимальный -... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:07
Интерес российских розничных инвесторов к более рисковым активам во втором квартале 2020 года вырос на фоне повышенной волатильности на рынках и снижения ставок по вкладам, говорится в сообщении Банка России. Физические лица в надежде на получение быстрого дохода стали... читать дальше
.28 августа 2020 года 15:06
ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4693,4 (+3,69) руб./грамм; на серебро - 65,63 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2231,7 (-25,11) руб./грамм; на палладий - 5231,29 (-51,53) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.28 августа 2020 года 15:03
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности автодилера "Рольф" на уровне "ruA-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. По ожиданиям агентства, снижение продаж компании в 2020 году в абсолютном выражении... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:58
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:58
Россия с начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 по 16 августа 2020 года) увеличила экспорт подсолнечного масла на 33,3% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый сезон, до 3 млн 392,9 тыс. тонн, сообщается в обзоре "Центра агроаналитики", подведомственного... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,66 пункта (0,553%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2995,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3015,7 (+0,12%) пункта,... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:44
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, принадлежащий Daimler AG, взял на себя обязательство достичь к 2040 году углеродной нейтральности своей деятельности. Компания присоединилась к инициативе Climate Pledge, провозглашенной Amazon.com Inc. в прошлом году.... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:39
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня "ruBBB+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Повышение рейтинга, по... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:35
ЦБ РФ направил некредитным финансовым организациям письмо, где сообщил свое мнение о недопустимости взимания с граждан комиссий за перечисление на их счет потребительного займа, говорится в пресс-релизе Банка России. Письмо было направлено микрофинансовым организациям... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:26
Российские банки в июле увеличили выдачу ипотечных кредитов на 31% - до 362,0 млрд рублей по сравнению с 276,1 млрд рублей в июне текущего года, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Июльский показатель выдачи стал рекордным, ранее исторические максимумы обновлялись в... читать дальше
.28 августа 2020 года 14:19
Первыми заявки на статус резидента арктической зоны подали компании Архангельской и Мурманской областей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента арктической зоны России начался 28 августа - со... читать дальше
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