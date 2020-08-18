Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 18 августа составил 73,4321 руб.

18 августа. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4321 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 4645 пунктов.

Минимальная цена 73,2125 руб., максимальная - 73,7275 руб. Было заключено 10064 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 41273 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,26 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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