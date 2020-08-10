10 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2020
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10 августа 2020 года 17:35
Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения в начале торгов. Поддержку рынку оказывает подписание президентом США Дональдом Трампом сразу четырех указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между... читать дальше
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10 августа 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,701 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,34 руб.,... читать дальше
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10 августа 2020 года 17:22
ПАО "ОГК-2" ожидает снижения инвестпрограммы в 2020 г. на 20% относительно изначального плана, в 2021 г. планируется на уровне плана 2020 г., заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками представитель компании. "Мы работаем в рамках программы оптимизации. Соответственно,... читать дальше
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10 августа 2020 года 17:11
Банк России для поддержания розничного кредитования снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года, говорится в сообщении регулятора.
Снижение надбавок в наибольшей степени коснется... читать дальше
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10 августа 2020 года 16:56
Группа "Черкизово" в июле 2020 года сократила продажи мяса курицы на 1% по сравнению с показателем за июль 2019 года, до 59,48 тыс. тонн. Продажи свинины выросли на 14%, до 22,57 тыс. тонн, сообщила компания.
Средняя цена реализации курятины в прошлом месяце снизилась... читать дальше
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10 августа 2020 года 16:41
Компании сферы биотехнологий, имеющие листинг в США, с начала текущего года провели IPO в общей сложности на $9,4 млрд, что уже превысило рекордный объем - $6,5 млрд, зафиксированный по итогам всего 2018 года, свидетельствуют данные Dealogic.
Акции биотехнологических... читать дальше
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10 августа 2020 года 16:37
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-471 на 20 млрд 66,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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10 августа 2020 года 16:28
Британский банк Barclays Plc оказался в центре расследования в связи с использованием программного обеспечения для слежки за работой персонала, сообщило британское Управление комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner's Office, ICO). "Мы проводим... читать дальше
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10 августа 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,48 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2970,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2998,78 (+0,89%) пункта,... читать дальше
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10 августа 2020 года 16:09
Дополнительные поступления в бюджет от пересмотра налогового соглашения с Кипром могут оказаться более чем вдвое больше, чем даст другая мера из анонсированного президентом Владимиром Путиным в марте "антикоронавирусного пакета" - прогрессия НДФЛ для высоких зарплат.
В... читать дальше
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10 августа 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,86/74,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи упал...
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10 августа 2020 года 15:52
Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром, предстоящую денонсацию которого Москва анонсировала на прошлой неделе, удалось спасти.
Финальный раунд переговоров о судьбе договора в Москве, куда прибыл министр финансов островного государства... читать дальше
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10 августа 2020 года 15:41
Чистый убыток Marriott International Inc.во 2-м квартале составил $234 млн, или $0,72 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $232 млн, или $0,69 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе международной сети отелей.... читать дальше
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10 августа 2020 года 15:30
Во вторник, 11 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53055,22 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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10 августа 2020 года 15:30
Во вторник, 11 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 4303,04 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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10 августа 2020 года 15:23
По итогам 7 месяцев т.г. объём переработки грузов в морских портах Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 474,77 млн. тонн. Снижение объёмов произошло впервые за 24 года на фоне экономического кризиса, связанного с... читать дальше
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