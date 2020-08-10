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Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения в начале торгов. Поддержку рынку оказывает подписание президентом США Дональдом Трампом сразу четырех указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,701 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,34 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,34 руб.,... читать дальше

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ПАО "ОГК-2" ожидает снижения инвестпрограммы в 2020 г. на 20% относительно изначального плана, в 2021 г. планируется на уровне плана 2020 г., заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками представитель компании. "Мы работаем в рамках программы оптимизации. Соответственно,... читать дальше

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Банк России для поддержания розничного кредитования снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года, говорится в сообщении регулятора. Снижение надбавок в наибольшей степени коснется... Снижение надбавок в наибольшей степени коснется... читать дальше

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Группа "Черкизово" в июле 2020 года сократила продажи мяса курицы на 1% по сравнению с показателем за июль 2019 года, до 59,48 тыс. тонн. Продажи свинины выросли на 14%, до 22,57 тыс. тонн, сообщила компания. Средняя цена реализации курятины в прошлом месяце снизилась... Средняя цена реализации курятины в прошлом месяце снизилась... читать дальше

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Компании сферы биотехнологий, имеющие листинг в США, с начала текущего года провели IPO в общей сложности на $9,4 млрд, что уже превысило рекордный объем - $6,5 млрд, зафиксированный по итогам всего 2018 года, свидетельствуют данные Dealogic. Акции биотехнологических... Акции биотехнологических... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-471 на 20 млрд 66,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Британский банк Barclays Plc оказался в центре расследования в связи с использованием программного обеспечения для слежки за работой персонала, сообщило британское Управление комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner's Office, ICO). "Мы проводим... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,48 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2970,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2998,78 (+0,89%) пункта,... читать дальше

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Дополнительные поступления в бюджет от пересмотра налогового соглашения с Кипром могут оказаться более чем вдвое больше, чем даст другая мера из анонсированного президентом Владимиром Путиным в марте "антикоронавирусного пакета" - прогрессия НДФЛ для высоких зарплат. В... В... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,86/74,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи упал...

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Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром, предстоящую денонсацию которого Москва анонсировала на прошлой неделе, удалось спасти. Финальный раунд переговоров о судьбе договора в Москве, куда прибыл министр финансов островного государства... Финальный раунд переговоров о судьбе договора в Москве, куда прибыл министр финансов островного государства... читать дальше

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Чистый убыток Marriott International Inc.во 2-м квартале составил $234 млн, или $0,72 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $232 млн, или $0,69 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе международной сети отелей.... читать дальше

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Во вторник, 11 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53055,22 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Во вторник, 11 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 4303,04 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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По итогам 7 месяцев т.г. объём переработки грузов в морских портах Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 474,77 млн. тонн. Снижение объёмов произошло впервые за 24 года на фоне экономического кризиса, связанного с... читать дальше

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