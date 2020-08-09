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09 августа 2020 года 16:34
Стоимость вторичной недвижимости в крупнейших российских городах составляет 73-78 тыс. руб. за кв. м - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Согласно оценкам SRG, по итогам июля... читать дальше
.09 августа 2020 года 15:45
Евросоюз готовит механизм, который сделает его более устойчивым против экстерриториальных санкций третьих стран, в том числе возможных американских санкций, направленных против "Северного потока 2", сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер. "Что до ответных мер, Европейская... читать дальше
.09 августа 2020 года 14:57
Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco в первом полугодии составила $23,2 млрд, снизившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из сообщения компании. Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что... читать дальше
.09 августа 2020 года 13:52
Законодательное оформление механизма трансграничного углеродного регулирования должно завершиться к концу 2022 года, сообщил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. "Сейчас проводятся консультации с общественностью, в ходе которых все заинтересованные лица, в том числе и из... читать дальше
.09 августа 2020 года 12:45
Итоги внешней торговли Китая в первой половине текущего года свидетельствуют, что в сложных условиях спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса отрасль стабилизируется, успехи превзошли прогнозы, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань в интервью центральному китайскому... читать дальше
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Медики в России за минувшие сутки зарегистрировали 5 тыс. 189 новых заболеваний коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5... читать дальше
.09 августа 2020 года 11:01
Количество инфицированных СOVID-19 в мире превысило 19,6 млн; умерших от связанных с вирусом заболеваний - более 726 тыс.
С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск воскресенья достигло 19 млн 637 тыс. 506 человек, увеличившись за сутки на 259 тыс. 470, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным на 08:00 субботы этот показатель составлял... читать дальше
.09 августа 2020 года 09:56
Аэропорты рассчитывают получить субсидии по итогам июля, рассказали источники "Известий" в крупнейших воздушных гаванях страны. "Сегодня мы находимся в диалоге с Белым домом. В Минтрансе и аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова с пониманием отнеслись к нашему... читать дальше
.09 августа 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 73,6376 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,79 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 87,1722 руб. По сравнению с...
.08 августа 2020 года 18:04
Нотариусы вместе с одним из крупных банков тестируют две новые технологии. Первая: наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре, то есть без визита в банк. Вторая: нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках, пишет "Российская газета". Как... читать дальше
.08 августа 2020 года 17:14
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с руководителями более 100 ведущих технологических компаний, в ходе которой обсуждались предложения мер государственной поддержки IT-отрасли. Как сообщает сайт правительства, во встрече приняли участие министр... читать дальше
.08 августа 2020 года 16:21
"Азербайджанский инвестиционный холдинг" (АИХ) позволит создать современные системы управления госкомпаниями, что приведет к либерализации многих секторов экономики, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития... читать дальше
.08 августа 2020 года 15:35
Посещаемость российских кинотеатров вернется на доковидный уровень не раньше, чем через полгода-год - глава АВК
Говорить о возвращении посещаемости кинотеатров на доковидный уровень можно будет не раньше, чем через полгода после открытия, посещаемость кинотеатров в первые дни была ожидаемой и прогнозируемой, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин. "Мы понимали,... читать дальше
.08 августа 2020 года 14:41
Добыча нефти в Азербайджане в июле 2020 года составила 554,1 тыс. б/с против июньского показателя 553,8 тыс. б/с, сообщает Минэнерго. "В июле Азербайджан снизил добычу нефти на 163,9 тыс. б/с. С учетом обязательств страны по сокращению в мае добычи нефти на 164 тыс. б/с от... читать дальше
.08 августа 2020 года 13:51
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба правительства. "Нормы, регулирующие институт интеллектуальной собственности, пройдут комплексную модернизацию. Для этого... читать дальше
.08 августа 2020 года 13:00
За сутки в России зарегистрировано 5,2 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических... читать дальше
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