Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5859 руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5859 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,3 руб., максимальный - 73,905 руб. Было заключено 12592 сделки. Объем торгов составил 43446,94 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,8175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.