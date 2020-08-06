Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,7912 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7912 руб.

Минимальный курс евро составил 86,3 руб., максимальный - 87,1125 руб. Было заключено 3389 сделок. Объем торгов составил 13765,77 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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