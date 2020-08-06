ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 августа в размере 73,0397 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 73,0397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,09 коп.

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Саудовская Аравия в сентябре снизит цены на нефть для покупателей из Азии и Европы, при этом для американских клиентов стоимость не изменится, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее значительно для азиатских потребителей подешевеет Arab Super Light - на $0,6 за... Наиболее значительно для азиатских потребителей подешевеет Arab Super Light - на $0,6 за... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4811,98 (+18,77) руб./грамм; на серебро - 65,48 (+2) руб./грамм; на платину - 2294,27 (+48,98) руб./грамм; на палладий - 5213,18 (+138,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефтяные цены снижаются в ходе торгов в четверг после роста до пятимесячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:49 мск составила... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:49 мск составила... читать дальше

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По итогам торгов в четверг азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,26%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,68%. Shanghai Composite продемонстрировал рост по итогам пятой сессии подряд, несмотря на... Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,26%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,68%. Shanghai Composite продемонстрировал рост по итогам пятой сессии подряд, несмотря на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,98 пункта (0,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2989,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3004,83 (+0,4%) пункта, минимальное - 2981,79 (-0,37%)... читать дальше

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В 1-м квартале рост реальных доходов населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составил 0,1%, несмотря на 2-процентное снижение реального ВВП на душу населения. В ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, многие... В ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, многие... читать дальше

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Спрос на новостройки в некоторых регионах России, упавший на 30% на фоне ситуации с распространением коронавируса, к настоящему времени начал восстанавливаться, сообщил в сегодня гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным. "В марте и... "В марте и... читать дальше

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Цены на продовольствие в мире в июле продолжают расти второй месяц подряд, причем значительнее всего подорожали растительные масла и молочная продукция, говорится в очередном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).. Среднее значение... Среднее значение... читать дальше

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По итогам этого года в России будет выдано около 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов, заявил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "С учетом всех мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может... "С учетом всех мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может... читать дальше

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Чистая прибыль нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV во 2-м квартале 2020 года упала на 79%, или в,4,8 раза и составила 299 млн евро по сравнению с 1,438 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Падение показателя зафиксировано в связи с ростом невозвратных... читать дальше

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Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям и другим кредиторам принимать досрочный возврат потребительского кредита или займа, даже если заемщик вносит сумму меньше, чем указал в уведомлении о досрочном возврате. Соответствующая... Соответствующая... читать дальше

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Чистая прибыль германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) во 2-м квартале 2020 года упала на 42%, или в 1,7 раза, и составила 579 млн евро по сравнению с 993 млн евро за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе одной из крупнейших... читать дальше

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Чистая прибыль UniCredit SpA, крупнейшего банка Италии, во втором квартале 2020 года упала в 4,4 раза и составила 420 млн евро по сравнению с 1,85 млрд евро за аналогичный период в прошлом году, когда показатель включал продажу доли банка в FinecoBank SpA. Банк... Банк... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи составляет 2992,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3004,83 (+0,4%) пункта, минимальное - 2984,41 (-0,28%) пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск... читать дальше

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В июне 2020 года объем промышленного производства в Италии вырос на 8,2% по сравнению с маем, когда был зафиксирован скачок на рекордные 41,6%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали повышение промпроизводства на 5%. С... С... читать дальше

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По итогам 2-го квартала убыток Deutsche Lufthansa AG ставил 1,5 млрд евро по сравнению с прибылью в размере 226 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении германской авиакомпании, выручка в апреле-июне упала на 80% - до 1,89 млрд евро с 9,58... Как говорится в сообщении германской авиакомпании, выручка в апреле-июне упала на 80% - до 1,89 млрд евро с 9,58... читать дальше

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