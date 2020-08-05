Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5323 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5323 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4835 руб., максимальный - 10,5689 руб. Было заключено 240 сделок. Объем торгов составил 941,1 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4863 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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