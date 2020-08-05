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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 24 июля по 31 июля на 7373 тыс. баррелей, бензина - выросли на 419 тыс. баррелей
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05 августа 2020 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 24 июля по 31 июля на 7373 тыс. баррелей, бензина - выросли на 419 тыс. баррелей
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5 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7373 тыс. баррелей - до 518,596 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 419 тыс. баррелей и составили 247,806 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1591 тыс. баррелей, достигнув 179,977 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3350 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 986 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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