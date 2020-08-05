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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1056,4 млрд руб.
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05 августа 2020 года 09:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1056,4 млрд руб.
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5 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1056,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 237,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индикаторов на фоне благоприятной внешней конъюнктуры в ожидании дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов Большинство европейских рынков акций завершило вчерашние торги в... читать дальше
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