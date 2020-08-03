Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,585 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,585 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5006 руб., максимальный - 10,6859 руб. Была заключена 321 сделка. Объем торгов составил 760,73 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,5119 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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