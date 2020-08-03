Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0052 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2900 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0052 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,6525 руб., максимальный - 74,61 руб. Было заключено 16012 сделок. Объем торгов составил 45464,86 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,695 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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