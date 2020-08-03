ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,2889 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 87,2889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,04 руб.

.

Иностранный турпоток в Испанию за полгода сократился на 71,7% - до 10,8 млн человек, следует из данных Национального института статистики (INE) страны. С января по июнь Испанию посетили 10,8 млн зарубежных путешественников, что на 71,7% меньше, чем за аналогичный период... С января по июнь Испанию посетили 10,8 млн зарубежных путешественников, что на 71,7% меньше, чем за аналогичный период... читать дальше

.

Во 2-м квартале т.г. ВВП Латвии упал, по оперативным данным, на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (без учета влияния сезонного и календарного факторов), свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Во 2-м квартале по сравнению с... Во 2-м квартале по сравнению с... читать дальше

.

прос на облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей превысил предложение и составил 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе букбилдинга было подано более 35 заявок от инвесторов. В ходе букбилдинга было подано более 35 заявок от инвесторов. Сбор заявок на 4-летние... Сбор заявок на 4-летние... читать дальше

.

Запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков не затрагивает транспортные и школьные карты, говорится в сообщении Банка России. Такое разъяснение регулятор дал в связи со вступлением в силу с понедельника изменений в закон о национальной... Такое разъяснение регулятор дал в связи со вступлением в силу с понедельника изменений в закон о национальной... читать дальше

.

Генпрокуратура РФ планирует принять дополнительные меры по укреплению законности и координации борьбы с преступностью в сфере закупок, следует из проекта приказа генпрокурора, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Необходимость усиления... Необходимость усиления... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2900 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0052 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6525 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,6525 руб.,... читать дальше

.

В июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан полагает, что в текущем квартале восстановление экономики США будет слабее ожиданий, и вследствие этого уровень безработицы в конце года будет выше, чем предполагалось ранее. "Я думаю, что мы имеем отскок, но... "Я думаю, что мы имеем отскок, но... читать дальше

.

В январе-июле т.г. средняя цена нефти марки Urals сложилась в размере $40,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За аналогичный период прошлого года она составила $65,27 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 38,2%. За аналогичный период прошлого года она составила $65,27 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 38,2%. Средняя цена на нефть марки... Средняя цена на нефть марки...

.

Американские фондовые индексы повышаются в понедельник, поддержку рынку оказывают акции технологических компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск вырос на 108,31 пункта (0,41%) - до 26536,63 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 14,79 пункта (0,45%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск вырос на 108,31 пункта (0,41%) - до 26536,63 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 14,79 пункта (0,45%) и... читать дальше

.

ООО "Эбис" 3 августа завершило размещение 2-летних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 25 июня с 17:30 МСК до 18:00 МСК, техническое размещение началось 29 июня. Сбор заявок на выпуск проходил 25 июня с 17:30 МСК до 18:00 МСК, техническое размещение началось 29 июня. Ставка 1-го... Ставка 1-го... читать дальше

.

Петербургский аэропорт "Пулково" в январе-июне 2020 года обслужил 4,15 млн пассажиров, следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Согласно данным ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково"), в... Согласно данным ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково"), в... читать дальше

.

августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-466 на 23 млрд 552,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

В 3-м финквартале американский производитель питания Tyson Foods Inc. сократил чистую прибыль на 22% - до $527 млн, или $1,44 в расчете на акцию, по сравнению с $676 млн, или $1,84 на акцию, за сопоставимый период прошлого года. При этом чистая прибыль оказалась лучше... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,2 пункта (1,003%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2940,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2941,39 (+1,02%) пункта, минимальное - 2911,19... читать дальше

.

По итогам 1-го финквартала чистый убыток Japan Airlines Corp. (JAL) стал самым значительным со времени повторного листинга компании на Токийской фондовой бирже в 2012 году после выходя из процедуры банкротства. В апреле-июне ее чистый убыток JAL составил 93,7 млрд иен... В апреле-июне ее чистый убыток JAL составил 93,7 млрд иен... читать дальше

.