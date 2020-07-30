Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,79 пункта (1,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2882,63 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45443,844 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,625 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,409 руб. Минимальный курс евро составил 85,8125 руб.,... Минимальный курс евро составил 85,8125 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4965 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4833 руб. Минимальный курс юаня составил 10,435 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,435 руб., максимальный -... читать дальше

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Дифференциация населения России по уровню доходов в 1-м полугодии 2020 года незначительно снизилась по сравнению с 1-м полугодием 2019 года, следует из данных Росстата. Согласно распространенным в четверг данным, по итогам 1-го полугодия 2020 года на долю 10% наиболее... Согласно распространенным в четверг данным, по итогам 1-го полугодия 2020 года на долю 10% наиболее... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июне 2020 года увеличился на 2,9% по сравнению с июнем прошлого года, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя пенсия... В номинальном выражении средняя пенсия... читать дальше

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Рынок акций РФ в четверг сполз вниз вслед за нефтью и фондовыми индикаторами в Европе и США, где вышли слабые данные о ВВП Германии и США во втором квартале. В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский индекс... В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский индекс... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июне 2020 года упал на 8,4% в годовом выражении после падения на 10,6% (по уточненной оценке) в мае, 10% в апреле, роста на 0,6% в марте, 3,5% в феврале и 1,7% в январе, сообщил в четверг... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в России с 20 по 26 июля составил 0,1% после повышения на 0,2% неделей ранее, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала года цены на бензин повысились на 1,9% (из них на 0,9% в июле). С начала года цены на бензин повысились на 1,9% (из них на 0,9% в июле). Цены на... Цены на... читать дальше

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Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, по итогам финансового года продемонстрировала самое сильное увеличение выручки с 2006 года, поскольку пандемия коронавируса COVID-19 стала причиной самоизоляции населения и... читать дальше

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Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, сократила прибыль и выручку во втором квартале 2020 года на фоне ослабления потребительского спроса в условиях пандемии коронавируса, однако показатели превзошли ожидания рынка. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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"Норильский никель" в 1-м полугодии 2020 г. получил чистую прибыль по РСБУ в 137,72 млрд рублей, что на 32% ниже чистой прибыли, полученной годом ранее, сообщила компания. Выручка "Норникеля" за I полугодие выросла на 6%, составив 421,88 млрд рублей. Выручка "Норникеля" за I полугодие выросла на 6%, составив 421,88 млрд рублей. Валовая... Валовая...

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Группа ЛСР" на уровне "B1" и рейтинг вероятности дефолта - "В1-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный". Подтверждение рейтингов отражает... Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Республики Мордовия и ее облигаций на уровне B(RU), сохранив статус "Рейтинг на пересмотре - негативный", говорится в пресс-релизе агентства, в котором также отмечается, что региону может не... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является... "Эмиссия является... читать дальше

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