Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2114,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1536,76 млрд руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июля составили по Российской Федерации 2114,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1957,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2150,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2001,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 июля составили 1536,76 млрд руб. против 1570,87745 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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