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28 июля 2020 года 15:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июля
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28 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4466,49 (+0,3) руб./грамм; на серебро - 54,44 (-1,66) руб./грамм; на платину - 2141,16 (-24,56) руб./грамм; на палладий - 5274,28 (+68,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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28 июля 2020 года 20:07
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Эбис" серии БО-П03, включила их в третий уровень котировального списка и сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00360-R-001P. В настоящее... читать дальше
.28 июля 2020 года 20:07
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 20 млрд рублей на уровне 7,30% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 27 июля по 15:00 МСК 28 июля. Ставке... читать дальше
.28 июля 2020 года 20:06
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Энергоника" серии 001Р-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00518-R-001P. Параметры выпуска пока... читать дальше
.28 июля 2020 года 20:05
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Балтийского лизинга" серии БО-П03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36442-R-001P. Как сообщалось,... читать дальше
.28 июля 2020 года 19:51
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,57 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2895,45 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.28 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 июля снизилась на 0,01% и составила 45320,387 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45320,387 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2,846 млрд руб., или на...
.28 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,2415 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2415 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.28 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,7793 руб. Минимальный курс евро составил 84,0375 руб.,... читать дальше
.28 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2982 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2354 руб., максимальный -... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:59
Российские фондовые индексы, начавшие вторник на позитиве, завершили день противоречиво. Европейские фондовые индикаторы преимущественно росли в начале торгов, потом изменялись разнонаправленно. Фондовая Азия завершила торги без единой... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:54
Не менее 10% магазинов будет закрыто в России до конца 2020 года, прогнозирует аналитическая компания InfoLine (оценка учитывает сегмент непродовольственного ритейла). Это приведет к дальнейшей консолидации на рынке, в том числе в продовольственном ритейле. "Нам, к... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:49
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил во вторник журналистам, что продление федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя по 2024 год включительно предполагает, что на строительство транспортной инфраструктуры на полуострове будет выделено 136 млрд... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:42
Вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития рассчитать прогноз динамики цен на электроэнергию на оптовом рынке в сопоставлении с темпами инфляции, следует из текста поручения, с которым ознакомился "Интерфакс". Соответствующее поручение было... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:33
Московский бюджет в этом году недополучит от банковского сектора половину от планируемых поступлений - заммэра
В этом году в связи с кризисными явлениями в экономике, вызванными режимом ограничений в условиях распространения коронавируса, бюджет Москвы недополучит значительную часть планируемых поступлений от банковского сектора экономики, заявил в интервью "Интерфаксу" заммэра Москвы по... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:22
В Москве режим ограничений в связи с коронавирусом не привел к росту банкротств предприятий - заммэра
Действовавшие в Москве в связи с распространением коронавируса ограничения не привели к росту банкротств предприятий, заявил в интервью "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. "Мы не видим... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:14
В России розничные цены на бензин непрерывно растут на АЗС 7 недель подряд, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На прошедшей неделе (19-26 июля) рост был не таким сильным, как в предыдущие недели. Сильнее всего цены на бензин Аи-95 выросли за неделю на заправках Татарстана... читать дальше
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