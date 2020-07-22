Запасы нефти в США выросли за период с 10 июля по 17 июля на 4892 тыс. баррелей, бензина - упали на 1802 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций серии ПБО-001Р НПО "Первое коллекторское бюро" на 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-32831-F-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-32831-F-001P-02E. Срок действия программы облигаций -... Срок действия программы облигаций -... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44518,937 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 36,013 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,94 пункта (0,316%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2834,65 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8781 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,9311 руб. Минимальный курс евро составил 81,4075 руб.,... Минимальный курс евро составил 81,4075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1413 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1081 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,1081 руб., максимальный -... читать дальше

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Инфляция в РФ с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого значения с 0,1% неделей ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ускорение роста цен в первую неделю июля было традиционным и... Ускорение роста цен в первую неделю июля было традиционным и... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на понижательном тренде, завершает день без единой динамики. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), в минусе... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), в минусе... читать дальше

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Розничные цены на бензин непрерывно растут шесть недель подряд на АЗС по всей России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На прошедшей неделе (12-19 июля) бензины перестали дорожать только на Дальнем Востоке - цены выросли лишь в Бурятии на 5-7 копеек. Наибольший рост за... Наибольший рост за... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Авангард-Агро" и его облигациям рейтинг ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг АО "Авангард-Агро" базируется на оценке собственной кредитоспособности (ОСК)... "Кредитный рейтинг АО "Авангард-Агро" базируется на оценке собственной кредитоспособности (ОСК)... читать дальше

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ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-03 на 2,5 млрд рублей на уровне 4,85% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 22 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок на облигации прошел 22 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставки со 2-4-го купонов... Ставки со 2-4-го купонов... читать дальше

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ПАО "ИФК "Союз" установило ставку 8-го купона облигаций 3-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 3-й серии облигаций компании объемом 20 млрд рублей прошло в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. Бумаги имеют 15... Размещение 3-й серии облигаций компании объемом 20 млрд рублей прошло в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. Бумаги имеют 15... читать дальше

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Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) присвоил Туркмении статус наблюдателя в организации, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства республики. Это решение принято сегодня в ходе очередного заседания совета в штаб-квартире ВТО в... читать дальше

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ПАО "МОЭСК" в полном объеме разместило 5-летние облигации серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей по ставке 5,55% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,67% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,67% годовых. Купоны... читать дальше

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Промышленное производство на Украине в июне 2020 года снизилось на 5,6% к уровню июня 2019 года, тогда как в мае падение составило 12,2%, апреле - 16,2%, марте - 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат). В целом в первом полугодии текущего года... В целом в первом полугодии текущего года... читать дальше

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Золото дорожает, приближаясь к рекорду. Цена фьючерсов на этот драгметалл с поставкой в августе по состоянию на 18:00 мск увеличилась на Comex на 0,6% - до $1854,7 за унцию. Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован в августе 2011 года - $1891,9. "Золото... "Золото... читать дальше

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