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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 10 июля по 17 июля на 4892 тыс. баррелей, бензина - упали на 1802 тыс. баррелей
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22 июля 2020 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 10 июля по 17 июля на 4892 тыс. баррелей, бензина - упали на 1802 тыс. баррелей
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22 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4892 тыс. баррелей - до 536,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1802 тыс. баррелей и составили 246,733 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1074 тыс. баррелей, достигнув 177,883 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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