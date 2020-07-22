.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 70,7881 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне снизилось на 9,4%
В июне снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, незначительно замедлилось до 9,4% после падения на 9,6% в мае. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,2%
 
ЦБ попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы
Осенью противостояние ЦБ и Сбербанка выйдет на новый уровень. Регулятор намерен попросить у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы внутри одной финансовой организации. Как рассказали "Известиям" в Банке России, Центробанк прорабатывает...
 
Восстановление выдачи кредиток забуксовало
Восстановление выдачи кредитных карт идет значительно медленнее, чем в других сегментах, например, в потребительском кредитовании. И перелом в динамике не произошел даже на фоне восстановления работы офисов банков, пишет "Коммерсант". По данным...
 
Лидерами по мерам поддержки экономики стали 15 регионов
Эксперты определили регионы-лидеры по мерам поддержки экономики. Так, лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, стали сразу 15 регионов РФ. Об этом свидетельствует ренкинг, который подготовили аналитики...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 июля 2020 года 12:59

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 70,7881 руб.

 0
22 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 70,7881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,87 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 июля 2020 года 15:31
Baker Hughes во 2-м квартале увеличила чистый убыток до $201 млн
Чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes во втором квартале увеличился более чем в 20 раз - до $201 млн, или 31 цент на акцию, по сравнению с $9 млн, или 2 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток составил 5 центов на...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:30
В четверг, 23 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб.
В четверг, 23 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:30
В четверг, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2742,39 млн руб.
В четверг, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2742,39 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:23
Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов - в июне поступило почти 150 млрд руб.
Без малого 150 млрд рублей поступило в июне в бюджет Москвы, что на 2,5% выше показателя прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В июне, после снятия ограничений в большинстве...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,7309 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7309 руб.

Минимальный курс евро составил 81,4 руб., максимальный -...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:08
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 июля
ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4212,67 (+52,8) руб./грамм; на серебро - 50,63 (+3,73) руб./грамм; на платину - 1998,23 (+54,28) руб./грамм; на палладий - 4799,85 (+49,49) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
22 июля 2020 года 15:07
В первом полугодии продажи "ФосАгро" увеличились на 10%
"ФосАгро" в январе-июне 2020 года увеличила производство удобрений на 7%, до 5 млн тонн, продажи - на 10%, до 5,2 млн тонн, сообщила компания.

Рост выпуска удобрений был связан с модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:59
Госдума приняла поправки о квотировании госзакупок российской продукции
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:50
Рынки акций Азии в среду снизились, за исключением Китая
Азиатские рынки акций преимущественно закрылись снижением на фоне беспокойства инвесторов по поводу продолжающегося распространения COVID-19 в мире, исключением стал китайский рынок.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,58%.

Акции...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 22 июля растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,56 пункта (0,515%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2840,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2841,68 (+0,57%) пункта,...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:42
Приняты антикризисные поправки в части корпоративного управления в АО и ООО на 2020 г.
Госдума приняла закон, смягчающий нормы корпоративного управления на 2020 год. Участникам ООО позволят утверждать годовые отчеты в заочной форме, как это было ранее сделано для АО. В свою очередь для АО увеличивается с 3 до 6 дней срок составления и подписания протоколов по...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:42
Банк "Держава" принял решение увеличить срок обращения облигаций 3-й серии до 20 лет
Совет директоров банка "Держава" принял решение увеличить срок обращения выпуска облигаций 3-й серии с 9,5 до 20 лет, говорится в сообщении кредитной организации.

Количество купонов соответственно увеличивается с 19 до 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:34
Депутаты приняли два закона о реформе контрольно-надзорной деятельности
Госдума приняла два правительственных закона, направленных на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности и отказ от устаревших и избыточных требований к бизнесу - так называемой "регуляторной гильотины".

Первый закон - об обязательных требованиях к бизнесу -...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:28
Нефтяные цены снижаются на ожидании доклада Минэнерго США о запасах нефти
В ходе торго в среду нефтяные снижаются на ожидании публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 1413 мск составила $43,82 за баррель, что на $0,5...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:23
В январе-июне "РусГидро" увеличила производство электроэнергии на 23,6%
ПАО "РусГидро" увеличило производство электроэнергии в 1-м полугодии 2020 г. на 23,6% в годовом сравнении, до 77,7 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Данные приведены с учетом Богучанской ГЭС.

Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС "РусГидро" без учета Богучанской ГЭС...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:14
"КАМАЗ" снизит инвестиции в производство на треть от плана на этот год, ожидает падения своего основного рынка
Задержки международных поставок и закрытие госграниц из-за пандемии коронавируса вынуждают ПАО "КАМАЗ" снизить инвестрограмму на 2020 год на 29-43%, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

Утвержденный советом директоров компании бизнес-план на 2020...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.