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17 июля 2020 года 15:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июля
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17 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4156,86 (+24,09) руб./грамм; на серебро - 44,18 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1902,16 (+8,22) руб./грамм; на палладий - 4569,81 (+44,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.17 июля 2020 года 15:30
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.17 июля 2020 года 15:30
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.17 июля 2020 года 15:25
ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 3-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе текущего года по ставке 7,55% годовых. Ставки... читать дальше
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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) в июне сократил реализации автомобилей в мире на 17,5% относительно того же месяца прошлого года - до 804,1 тыс., сообщается в пресс-релизе VW. При этом продажи снизились во всех регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского без учета... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:23
ПАО "МОЭСК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8343 руб. Минимальный курс евро составил 81,41 руб., максимальный -... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:12
ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4156,86 (+24,09) руб./грамм; на серебро - 44,18 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1902,16 (+8,22) руб./грамм; на палладий - 4569,81 (+44,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.17 июля 2020 года 15:07
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла в 2,1 раза и составила 39,607 млрд руб. по сравнению с 18,991 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании. Прибыль от продаж увеличилась на 43,6% - до 29,631 млрд... читать дальше
.17 июля 2020 года 14:55
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.17 июля 2020 года 14:47
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