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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 127,5 млрд руб.
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17 июля 2020 года 10:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 127,5 млрд руб.
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17 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июля по данным на начало операционного дня выросло до 127,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 127,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 3-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе текущего года по ставке 7,55% годовых. Ставки... читать дальше
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ПАО "МОЭСК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8343 руб. Минимальный курс евро составил 81,41 руб., максимальный -... читать дальше
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Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла в 2,1 раза и составила 39,607 млрд руб. по сравнению с 18,991 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании. Прибыль от продаж увеличилась на 43,6% - до 29,631 млрд... читать дальше
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.17 июля 2020 года 14:47
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