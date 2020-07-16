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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2305,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1827,71 млрд руб.
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16 июля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2305,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1827,71 млрд руб.
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16 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 июля составили по Российской Федерации 2305,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2120,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2925,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2748,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 июля составили 1827,71 млрд руб. против 1439,47227 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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Рынок акций РФ утром в четверг просел в начале торгов вслед за фондовой Азией и на фоне коррекции нефти после роста накануне на новостях по поводу исследования вакцины от коронавируса, ранних признаках улучшения деловой активности в США, согласования объемов добычи ОПЕК+ с... читать дальше
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.16 июля 2020 года 09:54
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.16 июля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2305,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1827,71 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 июля составили по Российской Федерации 2305,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2120,8 млрд руб. На начало... читать дальше
.16 июля 2020 года 09:25
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Курс доллара США в четверг демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и японской иене. Евро торгуется утром около $1,1404 по сравнению с $1,1411 на закрытие предыдущих торгов. Трейдеры ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ),... читать дальше
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.16 июля 2020 года 08:57
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.16 июля 2020 года 08:49
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