Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1342 руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1342 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1061 руб., максимальный - 10,1759 руб. Было заключено 212 сделок. Объем торгов составил 451,76 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1662 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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