Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1481,5 млрд руб.

8 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1481,5 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,38 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2815,83 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44472,174 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 75,487 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации АО "МаксимаТелеком" серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-53817-H-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-53817-H-001P. Как... Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5912 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4259 руб. Минимальный курс евро составил 80,13 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,13 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2267 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1525 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1281 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,1281 руб., максимальный -... читать дальше

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За период с 30 июня по 6 июля 2020 г. инфляция в России составила 0,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 23 по 29 июня) инфляция была нулевой. Инфляция ускорилась в первую неделю июля на фоне роста тарифов на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим снижением на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения COVID-19. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала комплексно развивать туристическую инфраструктуру на озере Байкал в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства. "Только системное и грамотное развитие туризма может внести существенный вклад в экономику региона,... "Только системное и грамотное развитие туризма может внести существенный вклад в экономику региона,... читать дальше

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Нефть эталонных марок демонстрирует незначительное снижение после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей,... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей,... читать дальше

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"Норильский никель" подтвердил намерение реализовать Серный проект вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств. "Серный проект - самый большой и значимый экологический проект "Норникеля", который обеспечит снижение практически до нуля выбросов диоксида серы в... "Серный проект - самый большой и значимый экологический проект "Норникеля", который обеспечит снижение практически до нуля выбросов диоксида серы в... читать дальше

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ГК "Автодор" 10 июля начнет размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 13,6 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые. Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые. Облигации будут размещаться по закрытой... Облигации будут размещаться по закрытой... читать дальше

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Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард намерена использовать реализуемую Центробанком программу выкупа активов общим объемом порядка 2,8 трлн евро для достижения целей в сфере защиты окружающей среды. Лагард обещает изучить все возможности для изменения... читать дальше

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Правительство Великобритании представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд). Среди мер, призванных спасти рабочие места и... Среди мер, призванных спасти рабочие места и... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5654 тыс. баррелей - до 539,181 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4839 тыс. баррелей и составили 251,682 млн... Товарные запасы бензина сократились на 4839 тыс. баррелей и составили 251,682 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2046 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,03 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 71,03 руб.,... читать дальше

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