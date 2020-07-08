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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,92 пункта (0,387%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2814,29 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,24 пункта (0,34%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,24 пункта (0,34%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,4787... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 71,4787 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке во вторник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...

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Высокопоставленные чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают сохранения высокого уровня безработицы, несмотря на рост числа рабочих мест в мае и июне, пишет MarketWatch. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли отметила... Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли отметила... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за мировыми площадками и нефтью из-за беспокойства инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса. Фондовая Европа закрылась в... Фондовая Европа закрылась в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,73/72,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи...

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Сбербанк России опубликовал свои финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). В июне банк заработал чистую прибыль в размере 62,3 млрд руб. (снижение на 17% по сравнению с июнем 2019 года),... В июне банк заработал чистую прибыль в размере 62,3 млрд руб. (снижение на 17% по сравнению с июнем 2019 года),... читать дальше

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Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Цена фьючерсов к 9:30 мск снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию... Цена фьючерсов к 9:30 мск снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию... читать дальше

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Калифорнийская венчурная компания Sequoia Capital привлекла $7,2 млрд для запуска новых фондов в Китае, Индии и США, несмотря на рецессию, вызванную пандемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, фонды... По их словам, фонды... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июля составили по Российской Федерации 1465,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1325,9 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены. По состоянию на 9:17 мск евро стоил $1,1267 по сравнению с $1,1274 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты в паре с японской национальной составил на то... По состоянию на 9:17 мск евро стоил $1,1267 по сравнению с $1,1274 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты в паре с японской национальной составил на то... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-447 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло к 08:00 мск среды 543 тыс. 558 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 54. На 08:00 мск вторника этот показатель составлял 3 тыс.... На 08:00 мск вторника этот показатель составлял 3 тыс.... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду изменяются без единой динамики на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса. Росту индексов в предыдущие несколько сессий способствовали ожидания... Росту индексов в предыдущие несколько сессий способствовали ожидания... читать дальше

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В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) указывается, что излишек коммерческих запасов нефти на рынке с начала 2020 года на конец мая составил 1,3 млрд баррелей нефти. Прогноз управления по потреблению жидких углеводородов в мире на... Прогноз управления по потреблению жидких углеводородов в мире на... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены снижаются на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск составила $42,98 за баррель, что на $0,1... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск составила $42,98 за баррель, что на $0,1... читать дальше

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