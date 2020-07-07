Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,9963 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3792 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9963 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,2275 руб., максимальный - 72,3 руб. Было заключено 15773 сделки. Объем торгов составил 56977,22 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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