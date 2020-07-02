Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 151,3 млрд руб.

2 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 151,3 млрд руб.

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,59 пункта (1,662%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2788,79 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44028,253 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 354,536 млрд руб., или на...

.

Банк "ФК Открытие" установил ставку 3-6-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил трехлетние облигации объемом 10 млрд рублей в июле 2019 года по ставке 7,85% годовых. По выпуску... Банк разместил трехлетние облигации объемом 10 млрд рублей в июле 2019 года по ставке 7,85% годовых. По выпуску... читать дальше

.

Сбербанк России разместил 91,26% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-264R на 1 млрд 825,271 млн рублей и 99,81% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-279R на 1 млрд 996,199 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии ГПБ-Т2-03Д объемом $250,25 млн ожидаемый кредитный рейтинг "eA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в пресс-релизе, после... Как отмечается в пресс-релизе, после... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3892 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 606 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9594 руб. Минимальный курс юаня составил 9,93 руб., максимальный - 10,008... Минимальный курс юаня составил 9,93 руб., максимальный - 10,008... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2911 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3532 руб. Минимальный курс евро составил 79,0525 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,0525 руб.,... читать дальше

.

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") выставило на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01 по согласованию с владельцами, планирует в эту же дату начать размещение выпуска серии БО-П02, говорится в сообщении компании. Объем выкупа составит... Объем выкупа составит... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО "Городской супермаркет", которое в свою очередь является операционной компанией торговой сети "Азбука вкуса") на уровне "BBB(RU)", прогноз -... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 июня выросли на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). С начала года бензин подорожал на 0,9%. На предыдущей неделе (с 15 по 21 июня) рост цен составил 0,3%. На предыдущей неделе (с 15 по 21 июня) рост цен составил 0,3%. По данным Росстата, к 29... По данным Росстата, к 29... читать дальше

.

За период с 23 по 29 июня 2020 г. инфляция в России составила 0%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 16 по 22 июня) инфляция составила 0,1%. С начала июня текущего года потребительские цены выросли на 0,2%, с... С начала июня текущего года потребительские цены выросли на 0,2%, с... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, и завершил четверг так же. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой на фоне новостей об успешном ходе испытания вакцины от коронавируса в США. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой на фоне новостей об успешном ходе испытания вакцины от коронавируса в США. Фондовая Азия завершила торги ростом,... Фондовая Азия завершила торги ростом,... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО "Городской супермаркет", которое в свою очередь является операционной компанией торговой сети "Азбука вкуса") на уровне "BBB(RU)", прогноз -... читать дальше

.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что Евросоюз стремится к соглашению с Великобританией по Brexit, но не готов добиваться его любой ценой. "Мы хотим соглашения и работаем над ним, но мы не хотим его добиться любой ценой", - сказала фон дер Ляйен... "Мы хотим соглашения и работаем над ним, но мы не хотим его добиться любой ценой", - сказала фон дер Ляйен... читать дальше

.

Спрос на углеводороды в мире вернется на докризисный уровень не ранее конца 2021 года, и это еще оптимистичный сценарий, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной... читать дальше

.