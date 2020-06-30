ЦБ РФ установил курс евро с 1 июля в размере 78,9929 руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,9929 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,17 коп.

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"Газпром" вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает "Газпром экспорт". По данным PGNiG, речь идет о сумме в $1,5 млрд. "Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства,... "Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства,... читать дальше

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Минфин РФ намерен в третьем квартале 2020 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 1 трлн рублей, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства. По четыре аукциона планируется провести в июле - 8, 15, 22 и 29-го и в... По четыре аукциона планируется провести в июле - 8, 15, 22 и 29-го и в... читать дальше

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Число миллиардеров в мире и общая стоимость их состояний в 2019 году значительно выросли после сокращения годом ранее, достигнув рекордных показателей, свидетельствуют данные аналитической компании Wealth-X. Согласно "Переписи миллиардеров", опубликованной компанией во... Согласно "Переписи миллиардеров", опубликованной компанией во... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы во вторник не продемонстрировали единой динамики. На рынках сохраняются опасения по поводу возможности второй волны коронавируса в мире, хотя они частично и нивелируются лучшими, чем ожидалось, статданными из Китая и надеждами на... На рынках сохраняются опасения по поводу возможности второй волны коронавируса в мире, хотя они частично и нивелируются лучшими, чем ожидалось, статданными из Китая и надеждами на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 70,4413 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,00 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,9929 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,9929 руб. По сравнению с...

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн на уровне 4,7% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30... Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России во вторник разместил 10,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_PRT/FIX-1Y-001Р-275R на 151,7 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 41,24% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-267R на 824,7 млн рублей... читать дальше

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ВТБ (MOEX: VTBR) во вторник разместил 77,53% выпуска облигаций с плавающим доходом серии Б-1-78 номинальным объемом 1 млрд рублей на 775,316 млн рублей, 49% серии Б-1-81 номинальным объемом 200 млн рублей на 98 млн рублей, 39,45% серии Б-1-82 номинальным объемом 200 млн рублей... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43673,717 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,251 млрд руб., или на...

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,75 пункта (0,894%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2743,2 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7659 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8665 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0198 руб. Минимальный курс юаня составил 9,925 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,925 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6367 руб. Минимальный курс евро составил 78,6925 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,6925 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за нефтью, индекс МосБиржи опустился ниже 2750 пунктов, причем откат сдерживается ослаблением рубля. Во вторник преобладал рост индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил... Во вторник преобладал рост индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" установило ставку 39-го купона облигаций серии А18 в размере 4,4% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных... Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая с обращением к британцам во вторник, рассказал о том, как его правительство планирует изменить страну к лучшему после кризиса с коронавирусом, передают британские СМИ. "Должно пройти время для того, чтобы усвоить... "Должно пройти время для того, чтобы усвоить... читать дальше

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