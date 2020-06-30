Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3044,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1278,95 млрд руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июня составили по Российской Федерации 3044,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2835,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2679,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2499,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 июня составили 1278,95 млрд руб. против 1286,54749 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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