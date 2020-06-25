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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 12 июня по 19 июня на 1442 тыс. баррелей, бензина - упали на 1673 тыс. баррелей
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25 июня 2020 года 08:00
Запасы нефти в США выросли за период с 12 июня по 19 июня на 1442 тыс. баррелей, бензина - упали на 1673 тыс. баррелей
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25 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1442 тыс. баррелей - до 540,722 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1673 тыс. баррелей и составили 255,322 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 249 тыс. баррелей, достигнув 174,72 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1728 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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