Запасы нефти в США выросли за период с 12 июня по 19 июня на 1442 тыс. баррелей, бензина - упали на 1673 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1728 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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ООО "СФО "Социального развития"" 26 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуски облигаций класса "А" объемом 3 млрд 216,086 млн рублей и класса "Б" объемом 1 млрд 798,530 млн рублей, говорится в сообщениях компании. Андеррайтером выступит компания "БКС",... Андеррайтером выступит компания "БКС",... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,22 пункта (1,118%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2760,75 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43830,667 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 577,778 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8156 руб. Минимальный курс евро составил 77,57 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,57 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5978 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3617 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7942 руб. Минимальный курс юаня составил 9,77 руб., максимальный - 9,835... Минимальный курс юаня составил 9,77 руб., максимальный - 9,835... читать дальше

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В январе-апреле т.г. объем экспорта нефти из России упал на 3,8% по сравнению с январем-апрелем 2019 годом и составил 84,9 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В апреле экспорт вырос... В апреле экспорт вырос... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 июня выросли на 0,3%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). С начала года бензин подорожал на 0,8%. На предыдущей неделе (с 8 по 14 июня) рост цен составил 0,2%. На предыдущей неделе (с 8 по 14 июня) рост цен составил 0,2%. По данным Росстата, к 22... По данным Росстата, к 22... читать дальше

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За период с 16 по 22 июня 2020 г. инфляция в России снова составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 9 по 15 июня) инфляция также составила 0,1%. С начала июня текущего года потребительские цены выросли... С начала июня текущего года потребительские цены выросли... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся падением индексов, завершил основную сессию в четверг в существенном минусе на неоднозначном внешнем фоне. Европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали мажорный настрой. Европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали мажорный настрой. Азиатские рынки акций закрылись в существенном... Азиатские рынки акций закрылись в существенном... читать дальше

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Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правительства. "Иностранным специалистам разрешается... "Иностранным специалистам разрешается... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала вторую программу облигаций ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серии 002Р объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен... Программе присвоен... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны... Ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны... читать дальше

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Россия вероятнее всего не войдет в число стран, чьим гражданам с 1 июля будет открыт доступ в страны Шенгенского соглашения, заявил в четверг журналистам посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. "К сожалению, пока Россия, очевидно, не войдет в число тех стран, для... "К сожалению, пока Россия, очевидно, не войдет в число тех стран, для... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились под давлением негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, сформировавшихся на фоне опасений второй волны коронавирусной эпидемии. При этом американские... читать дальше

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Представители немецкого бизнеса в России призвали Евросоюз смягчить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в ЕС для российских предпринимателей. Об этом в четверг заявил в Москве глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп, передает... читать дальше

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