Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2139,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1765,06 млрд руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июня составили по Российской Федерации 2139,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1965,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2114,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1955,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 июня составили 1765,06 млрд руб. против 1726,23481 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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