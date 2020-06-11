Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,38 пункта (1,486%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2743,8 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43966,597 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 924,577 млрд руб., или на...

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 27,63% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 276 млн рублей, 89,59% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R номинальным объемом 2... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала пять выпусков облигаций ВТБ серий Б-1-81 - Б-1-85, говорится в сообщении биржи. Выпуски Б-1-81 - Б-1-84 со сроком обращения 5 лет включены в третий уровень котировального списка. Выпуски Б-1-81 - Б-1-84 со сроком обращения 5 лет включены в третий уровень котировального списка. Выпуск серии Б-1-85 со сроком обращения 1 год... Выпуск серии Б-1-85 со сроком обращения 1 год... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ПР-Лизинг" серии 002Р объемом до 25 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10... В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6005 руб. Минимальный курс евро составил 78,1525 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,1525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7713 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7491 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7491 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2196 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2020 года был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета. Размер дефицита к объему ВВП в материалах министерства не приводится. В январе-апреле бюджет был... В январе-апреле бюджет был... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 1 июня по 7 июня выросли на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Ранее, семь недель подряд отмечалась нулевая динамика цен на бензин, С начала года бензин подорожал на 0,4%. По данным Росстата, к 8... По данным Росстата, к 8... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде под давлением распродаж на фоне ускорившей падение нефти и снижения внешних фондовых площадок из-за бегства от риска на сигналах от Федрезерва США о продолжительном восстановлении экономики после пандемии COVID-19. В... В... читать дальше

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Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе по состоянию на 18:00 мск растет на Comex на 2%, до $1754,6 за унцию. В числе прочего поддержку ценам оказывают опасения, что COVID-19 снова активизируется в США. В четверг стало известно, что число инфицированных коронавирусом в... читать дальше

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Объем производства в горнодобывающей отрасли ЮАР в апреле текущего года упал на 47,3%, или в 1,9 раза, по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после снижения на 18% в марте, говорится в предварительных данных статистического ведомства страны. Падение показателя в... Падение показателя в... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) разместил годовые коммерческие облигации объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных, сообщает пресс-служба правительства. "На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.... "На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.... читать дальше

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"ЭкономЛизинг" разместил выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на... читать дальше

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