Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,7482 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7482 руб.

Минимальный курс евро составил 76,4775 руб., максимальный - 77,1825 руб. Было заключено 4118 сделок. Объем торгов составил 14322,37 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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