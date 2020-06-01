Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,7009 руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7009 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,39 руб., максимальный - 69,97 руб. Была заключена 17941 сделка. Объем торгов составил 51353,98 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,5025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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