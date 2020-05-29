29 мая 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.06 по 07.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|01.06.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Май 2020
|01.06.2020
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Апрель 2020
|02.06.2020
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Апрель 2020
|03.06.2020
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2020
|03.06.2020
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2020
|03.06.2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2020
|03.06.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2020
|03.06.2020
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2020
|03.06.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2020
|03.06.2020
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2020
|03.06.2020
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2020
|03.06.2020
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июнь 2020
|03.06.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 мая
|04.06.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2020
|04.06.2020
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2020
|04.06.2020
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2020
|04.06.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 мая
|04.06.2020
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2020
|04.06.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 мая
|05.06.2020
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Май 2020
|05.06.2020
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2020
|05.06.2020
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Апрель 2020
|05.06.2020
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2020
|05.06.2020
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2020
|05.06.2020
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2020
Это автоматическое сообщение.
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