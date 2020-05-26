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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 164 млрд руб.
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26 мая 2020 года 09:43

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 164 млрд руб.

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26 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 мая по данным на начало операционного дня выросло до 164 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 154,5 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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