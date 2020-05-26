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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 164 млрд руб.
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26 мая 2020 года 09:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 164 млрд руб.
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26 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 мая по данным на начало операционного дня выросло до 164 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 154,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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26 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,89 пункта (0,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2754,04 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 мая выросла на 1,51% и составила 44574,856 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44574,856 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 661,024 млрд руб., или на...
.26 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9516 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8941 руб., максимальный - 9,9759... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7361 руб. Минимальный курс евро составил 77,4975 руб.,... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9481 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9481 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:07
Экономика еврозоны, возможно, достигла дна в прошлом месяце, полагает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. "Я думаю, это очевидно, кстати, что абсолютное дно было достигнуто в апреле", - сказал он в ходе интервью для конференции Института... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:01
Рынок акций РФ отыграл подъем внешних фондовых площадок благодаря постепенному снятию карантинных ограничений в мире, завершив торги разнонаправленно. Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:34
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). При этом в нем отмечается, что спад в глобальной экономической... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:25
Всемирный банк ожидает снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на 4%, отмечая, что такой уровень рецессии является самым глубоким для страны за последние 25 лет. "Последствия пандемии, как ожидается, будут временными, но тяжелыми, при этом в экономике прогнозируется... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:21
ВТБ разместил 8,38% облигаций серии Б-1-71 на 83,816 млн рублей, а также 55,42% выпуска серии Б-1-70 на 554,193 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков - 5... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:16
Индекс потребительского доверия в США в мае 2020 года поднялся до 86,6 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 85,7 пункта, а не 86,9 пункта, как было... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:09
Черное золото дорожает на фоне постепенного смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, подстегивающего спрос на нефтепродукты. Избыток на нефтяном рынке уменьшается в последние недели, что также оказывает котировкам поддержку. "Нефтяной рынок,... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:02
Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2020 году снизятся на 8% - до $3,4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. "Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последствия глобального экономического спада заставляют ИТ-директоров отдавать... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:00
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.26 мая 2020 года 17:54
ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу "Россети") в январе-марте 2020 года получило 1,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка сократилась на 2,3% - до 13,074 млрд... читать дальше
.26 мая 2020 года 17:36
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017... читать дальше
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