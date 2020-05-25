Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0099 руб.

25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0099 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,99 руб., максимальный - 10,0479 руб. Была заключена 291 сделка. Объем торгов составил 1194,21 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,0277 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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