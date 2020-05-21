ЦБ РФ установил курс евро с 22 мая в размере 77,7965 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 77,7965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 138,48 коп.

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Многоотраслевое производственное предприятие "Энерготехника" ("МПП "Энерготехника", Саратов) серии 001Р объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен... Программе присвоен...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Росбанка (MOEX: ROSB) на уровне "ruААА" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, высоким качеством активов, высоким буфером... "Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, высоким качеством активов, высоким буфером... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8341 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7853 руб. Минимальный курс евро составил 77,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9727 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9241 руб., максимальный - 10,02... Минимальный курс юаня составил 9,9241 руб., максимальный - 10,02... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8608 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг на понижательном тренде: индекс МосБиржи опустился на 1,9%, индекс РТС - на 1,6%. Индексы упали на фоне общемировой фиксации прибыли игроками - на основных мировых фондовых площадках наблюдалось преимущественно снижение, чему... читать дальше

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Продажи американской Starbucks Corp., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, постепенно восстанавливаются, за последнюю неделю они достигли порядка 60-65% от сопоставимых продаж компании в США по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил генеральный директор Кевин... читать дальше

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Росбанк установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-14 в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По бондам 1 июня... Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По бондам 1 июня... читать дальше

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Совет директоров "Газпрома" в заочной форме одобрил рекомендацию правления выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию, сообщил эмитент. Это несколько ниже, чем компания выплатила по итогам 2018 года - 16,61 руб. Это несколько ниже, чем компания выплатила по итогам 2018 года - 16,61 руб. Список акционеров для... Список акционеров для... читать дальше

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Спрос на 7-летние облигации Республики Саха (Якутия) серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей превысил предложение в 8,9 раза и составил 49,1 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе регионального Минфина. В ходе размещения от инвесторов получена 51 заявка, в том числе заявки... В ходе размещения от инвесторов получена 51 заявка, в том числе заявки... читать дальше

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Перспективы восстановления американской экономики зависят от того, когда будет остановлено распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе онлайн-встречи с представителями... читать дальше

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ПАО "НГК "Славнефть" 26 мая проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,15-6,25% годовых, ему соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона - 6,15-6,25% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше

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Пассажиров без масок не допустят к полету, такое требование содержится в методических рекомендациях Роспотребнадзора по поэтапному выходу из коронавирусных ограничений в гражданской авиации. "Лица без защитных масок не допускаются на борт воздушного судна", - говорится... "Лица без защитных масок не допускаются на борт воздушного судна", - говорится... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в четверг, продолжая повышаться после взлета накануне до максимума за последние 10 недель. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 мск составляет $36,51 за баррель, что на $0,76 (2,13%) выше цены... Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 мск составляет $36,51 за баррель, что на $0,76 (2,13%) выше цены... читать дальше

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Эксперты Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" (РСХБ) и Высшей школы экономики в рамках совместного исследования определили, что из 37 млн сельских жителей России улучшить условия жизни могли бы около 13 млн человек, сообщается в пресс-релизе банка. Эксперты... Эксперты... читать дальше

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Среднесуточный экспорт нефти из России за первые 20 дней мая снизился на 25% по сравнению с тем же периодом апреля - до 428 тыс. тонн в сутки, при этом экспорт морским транспортом упал на 33% - до 237 тыс. тонн, поставки трубопроводным транспортом снизились на 13% - до 192 тыс.... читать дальше

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