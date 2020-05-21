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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2551,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 843,79 млрд руб.
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21 мая 2020 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2551,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 843,79 млрд руб.
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21 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 мая составили по Российской Федерации 2551,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2367,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2940,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2748,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 мая составили 843,79 млрд руб. против 683,20099 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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