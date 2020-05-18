ЦБ РФ установил курс евро с 19 мая в размере 78,9422 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 78,9422 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,57 коп.

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Сентябрьский фьючерс на палладий подорожал сегодня почти на 8%, вернувшись на уровень около $2 тыс. за унцию на фоне роста рынков и опасений насчет поставок платиноидов из Южной Африки. Накануне южноафриканский производитель Impala закрыл рудник Marula, среди персонала... Накануне южноафриканский производитель Impala закрыл рудник Marula, среди персонала... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) опасается ухудшения финансового положения американских банков, полагая, что они, вероятно, понесут потери в результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В полугодовом докладе о финансовой стабильности Федрезерв... читать дальше

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Совокупные кассовые сборы кинопроката в РФ в 2019 году составили 55,5 млрд рублей, что является самым высоким показателем за всю историю российского кинопроката. Это следует из ежегодного исследования основных сегментов отечественной киноиндустрии информационно-аналитического... читать дальше

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Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщает компания. Годовое собрание акционеров решено провести 23 июня в форме заочного голосования. Датой определения... Датой определения... читать дальше

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Совкомбанк планирует провести 19 мая сбор заявок инвесторов на выпуск 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир ставки 1-го купона - 6,50-6,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона - 6,50-6,75% годовых. Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК до 15:00... Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК до 15:00... читать дальше

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8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-414 на 12 млрд 998,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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ВВП Беларуси в январе-апреле 2020 года снизился на 1,3% и составил в текущих ценах 41,1 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем в январе-марте 2019 года, говорится в сообщении Белстата. Таким образом, рецессия в белорусской экономике углубляется. По... читать дальше

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Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, пишут аналитики "Эксперт РА" в комментарии к квартальному рейтингу банков РФ, подготовленному... читать дальше

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ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше

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АО "Трансмашхолдинг" 22 мая планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,25-6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте... Ориентир ставки 1-го купона - 6,25-6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в марте увеличилась до 7,84% с абсолютно минимального уровня 7,47%, на котором оставалась в январе и феврале, следует... читать дальше

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Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме задолженности Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2020 года снизилась до 52,9% с 55,0%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Расчет выполнен на основе данных Минфина России о... Расчет выполнен на основе данных Минфина России о... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 83,79 пункта (3,23%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2677,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2681,88 (+3,39%) пункта, минимальное - 2623,61... читать дальше

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ВВП Таиланда в первом квартале 2020 года снизился на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев после сокращения на пересмотренные 0,2% в четвертом квартале 2019 года, свидетельствуют официальные данные. В результате экономика страны оказалась в рецессии впервые примерно... В результате экономика страны оказалась в рецессии впервые примерно... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,86/74,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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Правительство поддержало депутатский законопроект о введении уголовного наказания за незаконную деятельность по выдаче кредитов, следует из положительного проекта отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс". Также поддержан законопроект об увеличении административных штрафов за... читать дальше

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