Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2861,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 702,55 млрд руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 мая составили по Российской Федерации 2861,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2663,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2891,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2704,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 мая составили 702,55 млрд руб. против 687,41748 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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