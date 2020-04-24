.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,129 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 3,3% в феврале. Результат оказался немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,4%
 
Расходы бюджета РФ ушли в отрыв
За первый квартал этого года бюджет был исполнен с небольшим профицитом в 13 млрд рублей. Однако в апреле разрыв начал резко уменьшаться и ушел в отрицательную зону: с этого месяца стартовали отсрочки по выплате налогов, предусмотренные...
 
Нельзя допустить срывов и сбоев в работе банков РФ - Путин
Президент России Владимир Путин заявил сегодня о необходимости обеспечить устойчивость банковской системы и не допустить критического накопления плохих долгов на балансе банков. "И еще одно принципиальное требование - необходимо, конечно же,...
 
Пенсии в РФ приблизились к европейскому уровню?
Для оценки достаточности пенсионного обеспечения специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработали новые индикаторы и предложили их Минтруду. Старые индикаторы, например коэффициент замещения пенсией утраченного...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

24 апреля 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,129 руб.

 0
24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 75,129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 191,26 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 апреля 2020 года 12:57
Поставки бензинов на внутренний рынок снизились за неделю на 7,6% - ЦДУ ТЭК
Поставки бензинов на внутренний рынок РФ на неделе 15-21 апреля упали по сравнению с данными 8-14 апреля на 7,6%, до 405 тыс. тонн, сообщает ЦДУ ТЭК.

Неделей ранее сокращение поставок бензинов составило 21,6%, в начале апреля - 11,6%.

В марте еженедельные...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:49
Китайский ВВП в этом году может вырасти менее чем на 2%
Экономика Китая в 2020 году может вырасти менее чем на 2% на фоне действий страны по сдерживанию распространения коронавируса и падения глобального спроса из-за пандемии, свидетельствует последний опрос Bloomberg.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:43
Nestle ускорила органический рост выручки в 1-м квартале до 4,3%
Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в 1-м квартале 2020 года ускорила органический рост выручки до 4,3%.

С учетом негативного влияния на выручку эффекта от продажи активов и курсовых разниц оборот Nestle упал на 6,2%, до...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:42
"Пионер-Лизинг" установил ставку 7-го купона облигаций БО-П03 на уровне 12%
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:40
"Арагон" установило ставку 13-16-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 9%
ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставку 13-16-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 5-летние облигации объемом 1 млрд рублей в мае 2017 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона -...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:33
Чистая прибыль Eni без учета разовых факторов в минувшем квартале упала на 94%
В январе-марте чистый убыток итальянской нефтегазовой компании Eni SpA составил 2,93 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,1 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Потери компании, связанные с переоценкой стоимости запасов, составили 1,6 млрд евро. Убыток в...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:25
Большинство туристов договариваются с турфирмами РФ о переносе поездок
Более 70% туристов, которым не удалось отправиться на отдых по приобретенным путевкам из-за пандемии коронавируса, договариваются с турагентствами и туроператорами о переносе поездок, сообщил директор объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:18
За неделю объем оптовой торговли в Москве вырос на 30%
За последнюю неделю оборот оптовой торговли в столице возрос на 30%, сообщил московский оперативный штаб по вопросам экономики в пятницу.

"За неделю на 30,9% вырос оборот оптовой торговли. Впервые с начала режима ограничений вышла в плюс розница. Оборот по...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:11
В 2019 году общий прирост геологических запасов нефти и конденсата РФ составил почти 2 млрд т, газа - 1,4 трлн куб. м
По итогам прошлого года прирост запасов нефти и конденсата России за счет проведения геологоразведочных работ по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) предварительно оценивается в 1,952 млрд тонн, по газу - 1,354 трлн куб. м.

Как говорится в материалах Роснедр, в том...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 12:03
Европейские рынки акций торгуются в минусе
Фондовые рынки стран Западной Европы торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают решения, принятые в четверг на виртуальном саммите ЕС, а также статданные.

Главы государств и правительств стран Евросоюза накануне одобрили "дорожную карту" экономического восстановления...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 11:56
Квартальная прибыль X5 Retail сократилась на 12,1%, выручка выросла на 15,6%
X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер, в 1-м квартале 2020 года сократила чистую прибыль по стандарту IAS 17 на 12,1% - до 8,175 млрд рублей по сравнению с 9,297 млрд рублей в январе-марте 2019 года, сообщила компания. Результат Х5 в целом совпал с ожиданиями рынка...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 11:50
Доверие бизнеса к экономике Германии в апреле упало до рекордного минимума
Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), в апреле рухнул до 74,3 пункта по сравнению с пересмотренными 85,9 пункта в марте. Апрельский показатель упал до исторического минимума на фоне кризиса,...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 24 апреля составил 74,7163 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1074 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,7163 руб. По...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 11:45
Доллар подешевел на 41 копейку
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 41,27 коп. и составил 74,7163 руб....    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 11:39
Мишустин подписал постановление о субсидировании ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, официально вводящее в действие программу субсидирования ставки по ипотеке на приобретение первичного жилья. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля...    читать дальше
.
24 апреля 2020 года 11:32
Группа "Аэрофлот" снизила в 1-м квартале перевозки пассажиров на 12%, в марте - на 34%
В первом квартале 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,2 млн пассажиров, что на 12,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении компании. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозку пассажиров на 18% - до 6,9...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.