Запасы нефти в США выросли за период с 3 апреля по 10 апреля на 19248 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4914 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 12700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 7300 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей.

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 132,89 пункта (5,049%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2498,94 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40756,762 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1741,401 млрд руб., или на...

.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций МКХ "Еврохим" серии БО-001Р-08 на 25 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 15-летние облигации серии 001P-10 ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10993 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2957 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 915 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4838 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4043 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4043 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1054 руб. Минимальный курс евро составил 80,4675 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,4675 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в среду резким снижением индексов МосБиржи и РТС вместе с внешними фондовыми площадками и дешевеющей нефтью из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19 В Азии в среду преобладала негативная... В Азии в среду преобладала негативная... читать дальше

.

ВВП Индии может снизиться в текущем финансовом году впервые за 40 лет в связи с продлением властями страны периода изоляции с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщалось, премьер-министр Индии Нарендра Моди 14 апреля продлил срок... Как сообщалось, премьер-министр Индии Нарендра Моди 14 апреля продлил срок... читать дальше

.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже если в ближайшее время удастся предотвратить угрозу распространения заболевания. "Я не рассчитываю на... "Я не рассчитываю на... читать дальше

.

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, указавших на рост запасов нефти в стране по итогам 12-й недели подряд. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск в среду... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск в среду... читать дальше

.

Ростуризм направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко новые предложения по поддержке пострадавших от коронавируса предприятий, связанных с туризмом - это отели, дома отдыха и санатории, турфирмы, транспортные компании, компании сферы развлечений, следует из письма, подписанного... читать дальше

.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, вводимыми в США с целью сдерживания... читать дальше

.

Европейский союз мобилизует более 20 млрд евро для преодоления гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса в мире, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Глобальное... "Глобальное... читать дальше

.

Отрицательная переоценка долевых и долговых ценных бумаг на балансах банков, учитываемых по справедливой стоимости на 20 марта, составила около 300 млрд рублей, из них 195 млрд рублей пришлось на государственные системно значимые банки (СЗКО), говорится в обзоре рисков... читать дальше

.

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в среду упал ниже рубежа 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля, на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и падения нефти из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина... читать дальше

.