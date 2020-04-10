Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,91 пункта (0,885%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2677,86 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42948,283 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 259,841 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "ЭкономЛизинг" (Саратов) серии 001Р-02 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00461-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00461-R-001P. Срок обращения... Срок обращения... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6623 руб. Минимальный курс евро составил 80,11 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,11 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4884 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3935 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3935 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6843 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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МХК "Еврохим" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001P-07 на 10 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля с 11:00... Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля с 11:00... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе, согласие Мексики присоединиться к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи не воодушевило "быков" из-за незначительных квот этой страны; в лидерах отката выступают акции нефтяных компаний. Агентство Bloomberg передало в пятницу... Агентство Bloomberg передало в пятницу... читать дальше

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К "Автодор" 28 апреля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-27 объемом 2 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые. Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые. Облигации будут размещаться по закрытой... Облигации будут размещаться по закрытой... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ТМХ Финансы" (ТМХФ, структура "Трансмашхолдинга", ТМХ) серии 001P объемом до 50 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00512-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00512-R-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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Добыча нефти в США может упасть на 2 млн б/с к концу года, передает агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта. "Справедливо сказать, что каждая нация, представленная здесь сегодня, серьезно пострадала от этого кризиса. Говоря от имени моей собственной страны,... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" внедряет новую практику сертификации продукции для зарубежных заказчиков из-за закрытия границ, говорится в сообщении компании. Предприятие пытается удаленно сертифицировать штамповку для импеллера авиационного двигателя, которую разработало для... читать дальше

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ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) 13 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не более... Ориентир ставки 1-го купона - не более... читать дальше

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Почтовая служба США столкнулась со стремительным падением объема почтовых отправлений и терпит дополнительные убытки в размере нескольких миллиардов долларов в связи с работой в период пандемии коронавируса. "Мы находимся на критическом этапе существования почтовой службы", -... читать дальше

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Региональные власти РФ, согласно данным на 9 апреля, довели до аграриев 11,6% федеральных субсидий. Как сообщает Минсельхоз, из федерального бюджета в регионы направлено 123,7 млрд рублей, предусмотренных на текущий год. Из этой суммы региональные власти довели до... Как сообщает Минсельхоз, из федерального бюджета в регионы направлено 123,7 млрд рублей, предусмотренных на текущий год. Из этой суммы региональные власти довели до... читать дальше

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По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. "Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+... читать дальше

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