Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,2877 руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 13707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2877 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5 руб., максимальный - 75,0125 руб. Была заключена 21061 сделка. Объем торгов составил 66241,71 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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