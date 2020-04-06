Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1731,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2973,9 млрд руб.

6 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1731,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1579,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1861,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1690,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 апреля составили 2973,9 млрд руб. против 2758,12992 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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