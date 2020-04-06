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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,36 пункта (1,958%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2622,59 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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МФК "Мигкредит" утвердила выпуск облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению... Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41784,557 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 480,363 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3733 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5913 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5206 руб. Минимальный курс евро составил 82,1675 руб.,... Минимальный курс евро составил 82,1675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7566 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7141 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7141 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выросших внешних фондовых площадок. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов. Фондовая Европа торговалась в зеленой зоне, уверенным ростом начала торги и... Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов. Фондовая Европа торговалась в зеленой зоне, уверенным ростом начала торги и... читать дальше

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Продажи германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) в 1-м квартале 2020 году упали на 20,6% - до 477,111 тыс. автомобилей под марками BMW, MINI и Rolls-Royce, говорится в пресс-релизе компании. Реализация рухнула на фоне пандемии коронавируса, которая нанесла... читать дальше

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ВВП развивающихся стран может упасть на 1,5% в текущем году, что станет первым снижением с 1951 года, когда начался учет динамики показателя, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследовательскую компанию Capital Economics. При этом спад экономики Мексики,... При этом спад экономики Мексики,... читать дальше

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Франция из-за коронавируса может столкнуться с самой сильной рецессией экономики с конца Второй мировой войны, заявил министр финансов Брюно Ле Мэр. "Самый худший с 1945 года показатель во Франции составил -2,2% в 2009 году - после финансового кризиса 2008 года. Вероятно, мы... читать дальше

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Экспортные и закупочные цены на российскую пшеницу на минувшей неделе приблизились к пику, следует из мониторинга компании "СовЭкон". За прошедшую неделю на внешнем рынке российская пшеница (протеин 12,5%, FOB, глубоководные порты) подорожала на $5, до $222 за тонну. Закупочные... читать дальше

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АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приобрело 2 тыс. облигаций 3-й серии в рамках оферты по согласованию с владельцами, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 0,04%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 0,04%... читать дальше

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Банк Англии откроет доступ к средствам программы финансирования малого и среднего бизнеса (Term Funding for Small and Medium-Sized Enterprises, TFSME) 15 апреля 2020 года - раньше, чем планировалось, говорится в сообщении британского ЦБ. Программа TFSME, о запуске... Программа TFSME, о запуске... читать дальше

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Министры энергетики государств G20 проведут экстренное совещание в эту пятницу по инициативе Саудовской Аравии и Международного энергетического агентства (МЭА), чтобы обсудить возможные шаги в ответ на падение спроса на нефть в условиях распространения коронавируса, пишет газета... читать дальше

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Правительство РФ включило импортные огурцы и томаты в перечень отдельных видов импортной пищевой продукции, которая запрещается для закупок для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление правительства подписано 3 апреля 2020 года и размещено на... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" в рамках оферты приобрел 2 млн 325,732 тыс. облигаций серии БО-П03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 23,26%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 23,26%... читать дальше

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