06 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Февраль 2020
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06 апреля 2020 года 19:53
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,36 пункта (1,958%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2622,59 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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06 апреля 2020 года 19:48
МФК "Мигкредит" утвердила выпуск облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению... читать дальше
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06 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41784,557 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 480,363 млрд руб., или на...
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06 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3733 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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06 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5913 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5206 руб.
Минимальный курс евро составил 82,1675 руб.,... читать дальше
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06 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7566 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,7141 руб., максимальный -... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выросших внешних фондовых площадок.
Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов. Фондовая Европа торговалась в зеленой зоне, уверенным ростом начала торги и... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:58
Продажи германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) в 1-м квартале 2020 году упали на 20,6% - до 477,111 тыс. автомобилей под марками BMW, MINI и Rolls-Royce, говорится в пресс-релизе компании. Реализация рухнула на фоне пандемии коронавируса, которая нанесла... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:52
ВВП развивающихся стран может упасть на 1,5% в текущем году, что станет первым снижением с 1951 года, когда начался учет динамики показателя, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследовательскую компанию Capital Economics.
При этом спад экономики Мексики,... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:46
Франция из-за коронавируса может столкнуться с самой сильной рецессией экономики с конца Второй мировой войны, заявил министр финансов Брюно Ле Мэр. "Самый худший с 1945 года показатель во Франции составил -2,2% в 2009 году - после финансового кризиса 2008 года. Вероятно, мы... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:41
Экспортные и закупочные цены на российскую пшеницу на минувшей неделе приблизились к пику, следует из мониторинга компании "СовЭкон". За прошедшую неделю на внешнем рынке российская пшеница (протеин 12,5%, FOB, глубоководные порты) подорожала на $5, до $222 за тонну. Закупочные... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:41
АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приобрело 2 тыс. облигаций 3-й серии в рамках оферты по согласованию с владельцами, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 0,04%... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:36
Банк Англии откроет доступ к средствам программы финансирования малого и среднего бизнеса (Term Funding for Small and Medium-Sized Enterprises, TFSME) 15 апреля 2020 года - раньше, чем планировалось, говорится в сообщении британского ЦБ.
Программа TFSME, о запуске... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:27
Министры энергетики государств G20 проведут экстренное совещание в эту пятницу по инициативе Саудовской Аравии и Международного энергетического агентства (МЭА), чтобы обсудить возможные шаги в ответ на падение спроса на нефть в условиях распространения коронавируса, пишет газета... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:15
Правительство РФ включило импортные огурцы и томаты в перечень отдельных видов импортной пищевой продукции, которая запрещается для закупок для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление правительства подписано 3 апреля 2020 года и размещено на... читать дальше
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06 апреля 2020 года 18:05
Банк "ФК Открытие" в рамках оферты приобрел 2 млн 325,732 тыс. облигаций серии БО-П03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 23,26%... читать дальше
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