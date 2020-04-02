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В Эстонии разработан проект дополнительного бюджета на 2020 год, который правительство передаст в четверг парламенту для срочного рассмотрения. Проект дополнительного бюджета сверстан на основе уточненного прогноза министерства финансов, согласно которому экономический... Проект дополнительного бюджета сверстан на основе уточненного прогноза министерства финансов, согласно которому экономический... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1815 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,934 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,9 руб., максимальный -... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,6938... читать дальше

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В России общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, следует из сообщения оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 771 в... "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 771 в... читать дальше

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В этом году из-за пандемии COVID-19 глобальная экономика может сократиться на 1% Эта цифра может увеличиться, если ограничения на экономическую деятельность будут действовать и в третьем квартале, а доходы населения будут сокращаться, прогнозируют экономисты ООН. По их... По их... читать дальше

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Правительство прогнозирует снижение ВВП Казахстана на 0,9% по итогам 2020 года, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов. "С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%", - сказал Даленов на заседании правительства в четверг, представляя... "С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%", - сказал Даленов на заседании правительства в четверг, представляя... читать дальше

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Росстат выступил с инициативой перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021 год, сообщил "Интерфаксу" глава Росстата Павел Малков. По его словам, новые сроки проведения Всероссийской переписи... По его словам, новые сроки проведения Всероссийской переписи... читать дальше

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Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 77,5898 руб.... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 77,5898 руб.... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,72 пункта (2,253%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2529,33 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 37,15 пункта (3,761%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 37,15 пункта (3,761%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13537 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,5898... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 0 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Товарные интервенции на рынке зерна РФ (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) начнутся 13 апреля, сообщает Минсельхоз, уточняя, что это предварительная дата. "В общей сложности планируется направить до 1,5 млн тонн зерна на внутренний рынок для... "В общей сложности планируется направить до 1,5 млн тонн зерна на внутренний рынок для... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал активным ростом вслед за отскочившей нефтью на ожиданиях поддержки сырьевого сектора. Нефтяные цены прибавляют сегодня 10-12% после падения накануне. Нефтяные цены прибавляют сегодня 10-12% после падения накануне. Повышаются и котировки фьючерсов на индексы США. Между тем вчера... Повышаются и котировки фьючерсов на индексы США. Между тем вчера... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,22/79,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 61 коп., Cредний курс продажи упал...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 апреля составили по Российской Федерации 2505,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2306,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц старше 65 лет, сообщает сайт правительства. Документ опубликован на сайте правительства.... Документ опубликован на сайте правительства.... читать дальше

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