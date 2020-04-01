Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,4332 руб.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2941 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4332 руб.

Минимальный курс евро составил 85,9 руб., максимальный - 87,06 руб. Было заключено 2773 сделки. Объем торгов составил 11894,59 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,34 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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